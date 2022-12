Neuerscheinung „Die Revolution von 1848/49 und die Ulmer Petitionen an die Deutsche Nationalversammlung“

Die Revolution im März 1848 begann in Südwestdeutschland als eine Bewegung von massenhaft vorge-brachten „Sturmpetitionen“ an Monarchen und Regierungen. In ihnen formulierten vor allem städtische bürgerliche Liberale und Demokraten ihre Forderungen nach nationaler Einigung sowie Verfassungs- und Freiheitsrechten. Petitionen blieben auch im weiteren Verlauf der Revolutionszeit bedeutsam, und mit der Einberufung der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt wurde diese zu einer der wichtigsten Adressatinnen. Am Beispiel der von Ulm nach Frankfurt gerichteten Petitionen wird gezeigt, welche Wünsche, Forderungen und Beschwerden zum Ausdruck gebracht wurden. Sie spiegeln den Revolutionsverlauf wider und eröffnen eine neue Sicht auf die Jahre 1848/49 in Ulm. Die Neuerscheinung ist zugleich ein Beitrag zum 175-jährigen Jubiläum der Revolution von 1848/49 und zur Demokratiegeschichte der Region Ulm.

Michael Wettengel ist Leiter des Hauses der Stadtgeschichte – Stadtarchiv Ulm und Honorarprofessor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Er ist Mitglied der Kommission für geschichtliche Landes-kunde Baden-Württemberg und seit seiner Doktorarbeit über „Die Revolution von 1848/49 im Rhein-Main-Raum“ ein ausgewiesener Experte für das Thema.

Der Band „Die Revolution von 1848/49 und die Ulmer Petitionen an die Deutsche Nationalversammlung“ von Michael Wettengel erscheint am 6. Dezember 2022 in der Reihe „Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, Reihe Dokumentation“, Bd. 18, und ist in allen Buchhandlungen und beim Haus der Stadtgeschichte zu beziehen, heißt es in der Pressemitteilung des Hauses der Stadtgeschichte.