Neuer Verein engagiert sich gegen Altersarmut

Die Zentrale des Vereins liegt in der Söflinger Schlossergasse 2, geöffnet von Donnerstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Vorsitzende ist Christiane Blessing-Win, E-Mail: aulmn@web.de, 0151 / 66 74 30 67.

Ziel ist es, ältere Menschen in finanziell prekären Situationen gezielt und praktisch zu unterstützen. Unlängst wurde in Ulm der Verein „altersarmut Ulm nein“ gegründet. Und das aus gutem Grund, wie der Verein wissen lässt. Denn es gebe in Ulm und der Umgebung „mehrere hundert Senioren“, die die Grundsicherung im Alter benötigten.

Die Lebenshaltungskosten seien zu hoch

Besonders betroffen seien Frauen und Männer, die Geringverdiener waren oder lange berufliche Auszeiten hatten oder Selbständige, wenn sie nicht privat vorgesorgt haben oder vorsorgen konnten. Ihr monatliches Einkommen im Rentenalter sei dann zu gering, um die Lebenshaltungskosten in Deutschland zu decken. Jedoch, so der neue Verein, brauche es mehr als eine staatliche Finanzspritze „für ein menschwürdiges Leben“.

Kern des Vereins sei es, den Betroffenen die Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Erfolgen sollen begleitende Maßnahmen zur Grundsicherung für ein menschenwürdiges Leben, außerdem gehe es darum, die „Lebensleistung aller Senioren“ anzuerkennen.

Unterstützung in Notfällen auch finanziell

Vorteil des Vereins: „Gemeinsam ist man stark, kann Lösungsansätze suchen und viel mehr erreichen als alleine.“ Der neue Verein will „gezielt“ den finanziell schwachen älteren Menschen helfen und dabei Jung und Alt zusammenbringen. Unterstützung könne moralisch, materiell und in Notfällen auch finanziell sein. Zusammenarbeiten wolle „altersarmut Ulm nein“ auch mit bestehenden Einrichtungen.