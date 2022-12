Neuer Präsident vertritt auch Handwerker in der Region

Die Handwerkskammer Ulm mit ihrem Präsidium hat auf dem Deutschen Handwerkstag in Augsburg Jörg Dittrich, Dachdeckermeister aus Dresden und dortiger Präsident der Handwerkskammer, zum neuen Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks gewählt. Für die bevorstehende Amtszeit des 53-Jährigen stehen große Themen an, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer Ulm. Hierzu zählten insbesondere die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und die Fachkräftesicherung.

Dazu sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm: „Die Sicherung von qualifizierten Nachwuchs- und Fachkräften für unser regionales Handwerk ist elementar wichtig. Das ist angesichts des enormen Fachkräftebedarfs, den es aktuell zu bewältigen gilt, das Zukunftsthema schlechthin. Wir müssen alles daran setzen, die Attraktivität der Handwerksberufe zu steigern.“ Aktuell sind im Ulmer Kammergebiet laut Mitteilung noch rund 530 Ausbildungsplätze frei. 96 davon befinden sich im Ostalbkreis, 22 im Kreis Heidenheim, 69 im Alb-Donau-Kreis, 34 im Stadtgebiet Ulm, 89 im Kreis Biberach, 180 im Landkreis Ravensburg und 39 im Bodenseekreis.

Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind auch im Ulmer Kammergebiet groß. Er gibt künftig auch den knapp 20.000 Handwerksbetrieben, mehr als 120.000 Beschäftigten und rund 8000 Azubis zwischen Ostalb und Bodensee seine Stimme. „Das Handwerk muss geschlossen und stark auftreten, um sich als Motor der Wirtschaft auch in der Politik Gehör zu verschaffen und in politischen Prozessen mitwirken zu können. Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Präsidenten wird es sein, das Handwerk bundesweit zusammenzuhalten, die jeweiligen Interessen zu bündeln und den Dialog zu stärken“, so Krimmer. Auch müsse Dittrich die derzeitigen Herausforderungen vieler Handwerksbetriebe im Blick haben. „Verzögerte Lieferzeiten beim Material, hohe Energiepreise und die Kaufzurückhaltung der Kunden machen unseren Betrieben zwischen Ostalb und Bodensee zu schaffen. Dafür braucht es zeitnah weitere Lösungen und Angebote der Politik, um das Handwerk stärker zu entlasten“.