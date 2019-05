Neuer mobiler Blitzer ist jetzt im Alb-Donau-Kreis im Einsatz

Von Schwäbische Zeitung

Eine 47 Jahre alte Altenpflegerin aus dem Landkreis Göppingen ist von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Vergewaltigung mit sexuellem Missbrauch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm angeklagt worden.

Demnach soll sich die Frau laut Anklage im Zeitraum von August 2017 bis Oktober 2017 in mindestens zwei Fällen Bewohnerinnen eines Pflegeheims im Landkreis Göppingen vergangen haben. Sie soll ihre an Demenz leidenden und daher auch hilflosen Opfer im Intimbereich berührt und auch in deren Körper eingedrungen sein – ohne dass ...