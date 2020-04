Neuer Chef des Stabes kennt die Arbeit im multinationalen Umfeld

Mit Brigadegeneral Hartmut Renk hat das Multinationale Kommando Operative Führung in Ulm einen neuen Chef des Stabes und das Joint Support and Enabling Command einen neuen stellvertretenden Befehlshaber. Renk folgt auf Generalmajor Kai Rohrschneider, der von Ulm nach Berlin ins Bundesministerium der Verteidigung wechselt und dort den Dienstposten des Abteilungsleiters „Führung Streitkräfte“ übernimmt.

Die Übergabe der Dienstgeschäfte in der Ulmer Wilhelmsburg-Kaserne erfolgte jetzt durch Generalleutnant Jürgen Knappe, den Befehlshaber des Multinationalen Kommandos Operative Führung und des Joint Support and Enabling Commands.

In seiner „Vorverwendung“ war Renk Chef des Stabes im Stab der United States Army Europe (USAREUR) in Wiesbaden. Von Rohrschneider wird Renk auch die Funktion des Standortältesten für den gesamten Bundeswehr-Standort Ulm-Dornstadt-Setzingen übernehmen.

Momentan bereitet sich das Multinationale Kommando Operative Führung auf seine Funktion als „Operation Headquarters“ für die Europäische Union in der zweiten Hälfte 2020 vor, während das ebenfalls in der Wilhelmsburg-Kaserne stationierte neue NATO-Kommando, das „Joint Support and Enabling Command“, die Voraussetzungen dafür schafft, im Frühjahr 2021 für die NATO zertifiziert zu werden und ab Herbst 2021 seine volle Einsatzbereitschaft zu erreichen.