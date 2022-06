„Neue Wilde“ im Botanischen Garten

Die Ausstellung „Neue Wilde – Globalisierung in der Pflanzenwelt“ ist noch täglich bis zum 12. September im Botanischen Garten der Universität Ulm zu sehen. Zusammengestellt und organisiert vom Verband der Botanischen Gärten bietet sie neben zahlreichen Führungen und Workshops auch eine Informationsbroschüre zum Thema „Neophyten“. Darunter versteht man Pflanzen, die sich mit Hilfe des Menschen neue Verbreitungsgebiete erschließen. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm mit Führungen und Workshops rund um die „Neuen Wilden“. Die nächsten Führungen sind: „Neophytes - Botanical Invasions“, am Sonntag, 3. Juli, um 15.15 Uhr, und „In der Sommerfrische - unsere Kübelpflanzen“, am Sonntag, 14. August, um 14 Uhr. Infos zu weiteren Veranstaltungen und Eintrittspreisen gibt es online unter www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten/.