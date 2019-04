Neue Stolpersteine erinnern an weitere Nazi-Opfer

Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt am Dienstag, 2. April, zum vierten Mal Stolpersteine in der Stadt Neu-Ulm. Die in den Boden eingelassenen Steine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

23 Stolpersteine gibt es in Neu-Ulm bereits. Ab kommenden Dienstag kommen sechs weitere hinzu. Demnig wird die Steine ab 9 Uhr in der Wallstraße und in der Schützenstraße in den Boden einlassen. Die erste Verlegung findet am Haus Wallstraße 22 statt. Hier erinnern drei Stolpersteine künftig an Emanuel, Emilie und Eva Rosenthal. Die Stolpersteine Nummer vier, fünf und sechs sollen das Andenken an Siegfried, Frida und Ilse Neumann bewahren und werden um 9.30 Uhr in der Schützenstraße 38 verlegt.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ So heißt es im Talmud, einer der bedeutendsten Schriften im Judentum. Die Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind, sollen aber nicht vergessen werden. Und dafür verlegt der deutsche Künstler Gunter Demnig seit mehr als 20 Jahren seine sogenannten Stolpersteine. In Neu-Ulm sind heute acht dazugekommen.

Die Stadt Neu-Ulm und gut 1.265 weitere Städte und Kommunen in ganz Deutschland und Europa beteiligen sich bereits an dem Erinnerungs-Projekt des Künstlers. Die Stolpersteine werden vor dem zuletzt frei gewählten Wohnort der Personen, die dem Nazi-Regime zum Opfer gefallen sind, verlegt. Auf einer Messingplatte sind die persönlichen Daten der Opfer – also Name, Geburts- und Sterbejahr sowie Ort des Todes – eingraviert.

Bevor der Menschen in dieser besonderen Form gedacht werden kann, ist es nötig, die Biografien der Personen zu rekonstruieren. Koordiniert haben diese Arbeit Mareike Kuch, Abteilungsleiterin für den Bereich Schule, Sport und Kultur im Neu-Ulmer Rathaus, sowie Stadtarchivarin Larissa Ramscheid. Unterstützt wurden sie von ehrenamtlich Tätigen und den Schülern der Inge-Aicher-Scholl-Realschule und der Christoph-Probst-Realschule.

„Es ist toll zu sehen, wie viele Ehrenamtliche und auch Schüler das Stolperstein-Projekt unterstützen und in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit und auch Mühe investiert haben. So konnten die Biografien der sechs Personen größtenteils rekonstruiert werden“, sagt Mareike Kuch.

Ein Teil der Schülerinnen und Schüler wird bei der feierlichen Verlegung der Stolpersteine am Dienstag dabei sein und die Veranstaltung mitgestalten.

Es sind zwar nur ein paar kleine Betonquader, doch dahinter steckt jedes Mal ein menschliches Schicksal. Der Künstler Gunter Demnig hat heute in Ulm 21 von diesen Stolpersteinen zusammen mit der Bürgerinitiative Stolpersteine verlegt.