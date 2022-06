Neue Serviceleistung zur Arbeitsmarktintegration bietet Erstberatung für ukrainische Geflüchtete

Die Industrie- und Handelskammer Ulm sowie die Handwerkskammer Ulm bieten Geflüchteten aus der Ukraine ab sofort einen neuen Service an: Im Erstberatungs-Check zur Berufsqualifikation werden Berufsabschlüsse und einschlägige Berufserfahrungen der ukrainischen Geflüchteten ermittelt und schriftlich festgehalten. Für Geflüchtete mit (vorläufiger) Bleibeabsicht leisten IHK und HWK damit eine Hilfestellung für die raschere Integration in den Arbeitsmarkt.

Die Erstberatung macht Qualifikationen und Können der ukrainischen Fachkräfte für potentielle Arbeitgeber unkompliziert sichtbar. Genutzt werden bereits vorhandene Strukturen der Anerkennungsberatung: Gemeinsam mit den Geflüchteten wird bestimmt, in welchen IHK- oder HWK-Berufen sie Abschlüsse, einschlägige Berufserfahrungen oder Sprachkompetenzen aufweisen können.

Mit dem Ergebnis aus der Erstberatung können Ratsuchende sich gezielter auf Stellen bewerben. Unternehmen erhalten durch das Dokument einen Eindruck davon, in welchen Berufen Bewerberinnen und Bewerber ausgebildet wurden und Erfahrungen erworben haben. Das ist eine Hilfe im Einstellungsprozess. Auch die Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsagenturen/Jobcenter werden durch den Erst-Check unterstützt.

In einem weiteren Schritt kann gegebenenfalls die formale Berufsanerkennung nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz erfolgen. Dieser Anerkennungsbescheid ist zwar für Personen, die sich mit vorübergehendem Schutz im Sinne des Aufenthaltsgesetzes in Deutschland aufhalten und in einem nicht-reglementierten Beruf arbeiten wollen, nicht zwingend notwendig, aber dennoch ein gutes Mittel für mehr Transparenz über vorhandene Abschlüsse und Qualifikationen.

Den Erstberatungs-Check führen die Anerkennungsberatungen der zuständigen IHK oder HWK durch. Annerkennungsberatung bei der IHK Ulm: Holger Balkheimer, Telefon 0731/ 173-193, balkheimer@ulm.ihk.de ; Ingrid Kirchner, Telefon 0731/ 173-133, kirchner@ulm.ihk.de

Anerkennungsberatung bei der HWK Ulm: Maria Amdur, Telefon 0731 /1425-6229, m.amdur@hwk-ulm.de