Neue Regelung für Notärzte stößt auf Widerstand – CSU schreibt Protestbrief

Jahrelang sind Notärzte in Neu-Ulm von ihrer Praxis oder von zuhause aus zu Einsätzen gefahren. Damit ist jetzt Schluss. Grund ist eine Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes, die bereits vor Jahren in Kraft trat und seit 1. Juli auch am Standort Neu-Ulm konsequent umgesetzt wird.

Die Mediziner müssen nun ihre Dienste in der neuen BRK-Rettungswache im Pfaffenweg leisten und werden von dort aus von einem Fahrer, der ein ausgebildeter Rettungssanitäter ist, zu Unfällen und anderen Einsätzen gebracht.

CSU schreibt Protestbrief

Diese Umstellung ärgert manche der betroffenen Ärzte. Die CSU-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat sieht die Neuregelung ebenfalls kritisch und hat sich nun mit einem Protestschreiben an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Donau-Iller gewandt.

Die Regelung gefährde ihrer Ansicht nach den bisherigen, seit mehr als 25 Jahren sehr guten und äußerst professionell geführten Notärzteeinsatz für die Stadt und den Landkreis Neu-Ulm, schreiben die Christsozialen. „Und gefährdet damit auch die Gesundheitsversorgung im hiesigen Bereich.“

Qualifizierte Notärzte könnten abspringen

Die CSU-Fraktion sieht das Problem, dass niedergelassene Ärzte die Tagesschichten nicht mehr bedienen können, da nicht von ihnen verlangt werden könne, während ihrer Bereitschaftszeit die Praxen zu schließen.

Die Region Neu-Ulm laufe Gefahr, durch die Neuregelung hoch qualifizierte Notärzte zu verlieren, es drohe eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Nach Ansicht der CSU könnte der Status quo in Neu-Ulm beibehalten werden, weil er sich bewährt habe.

Gute Gründe für das „Chauffeur-Modell“

„In Einzelfällen kann man Ausnahmegenehmigungen erteilen, aber nur für einzelne Tage oder Schichten“, sagte Margit Bendele vom ZRF Donau-Iller, der für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu sowie die Stadt Memmingen zuständig ist. „Die Umstellung ist wirklich lange und gut vorbereitet worden. Wir denken, dass sich das mit einer Übergangszeit einspielt.“ Es gebe gute Gründe für das „Chauffeur-Modell“.

In den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF), die in der Rettungswache bereitstehen, sei die komplette Notfallausstattung vorhanden. Der Arzt könne sich bereits bei der Anfahrt zum Einsatz vorbereiten, da er nicht selber fahren müsse. Und er sei dort nicht auf sich allein gestellt.

Gesetzliche Hilfsfrist

Es gehe auch darum, die gesetzliche Hilfsfrist von zwölf Minuten einzuhalten, innerhalb derer die Retter am Notfallort sein sollen. Der Notarztdienstbereich umfasst Neu-Ulm, Elchingen, Nersingen, Holzheim und Senden.

Laut Katja Rieter von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) konnten die anfänglich bestehenden Lücken im Dienstplan der Notärzte für Neu-Ulm weitgehend geschlossen werden. Derzeit seien noch drei Dienste im Juli unbesetzt.

Für eine Bewertung sei es noch zu früh: „Es ist noch total frisch. Für die Ärzte ist es sicher eine Umstellung“, sagte Rieter. Dennoch seien bereits 20 Notärzte in der Neu-Ulmer Gruppe, weitere Ärzte hätten Interesse bekundet. Vor der Umstellung waren es zehn.