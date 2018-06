Neue Polizisten verstärken Streifendienst

Insgesamt 33 neue Polizisten und Polizistinnen hat Polizeipräsident Christian Nill jetzt beim Polizeipräsidium Ulm willkommen geheißen. Sieben von ihnen hatten ihren Dienst bereits zum 1. März aufgenommen.

„Mit den neuen Kollegen erhalten die Polizeireviere in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim sowie im Stadtkreis Ulm die schon lange ersehnte Verstärkung der Streifendienste“, erklärte Christian Nill bei der Begrüßung. Es sei ein wichtiger Schritt, um einem Ziel der Polizeireform näher zu kommen, nämlich die polizeiliche Basis zu verstärken.

Die neuen Kräfte wurden nach Abschluss ihrer Ausbildung oder von anderen Polizeidienststellen im Land zum Polizeipräsidium Ulm versetzt. Nill ging bei der Begrüßung kurz auf die neue Polizeistruktur und die Arbeit im Polizeipräsidium ein. So werden im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums jetzt mehr als 100 000 Einsätze pro Jahr koordiniert.

Der Einsatzleiter vom Dienst verantwortet alle Einsätze, die in Ulm und den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen und Heidenheim zu bewältigen sind. Ein effektiver Kräfteeinsatz, eine professionelle Einsatzdisposition und damit ein hohes Maß an Sicherheit sei so gewährleistet. „Die flexible Disposition der Streifen im 4155 Quadratkilometer umfassenden Zuständigkeitsbereich des Präsidiums kommt den Bürgern zugute – die Polizei kommt schneller an den richtigen Platz“, betonte Nill.

Auch der neu eingerichtete Kriminaldauerdienst (KDD) hat seine Bewährungsprobe schon hinter sich. Zentral von Ulm aus sind die Beamten des KDD rund um die Uhr in der gesamten Region unterwegs. Sie bearbeiten Kriminalfälle oder treffen erste Maßnahmen bis zur Übergabe an eine Kriminalinspektion oder ein Kriminalkommissariat. Auf Anforderung unterstützen sie die Streifendienste bei der Sicherung von Tatortspuren und sorgen so für deren Entlastung.

Das neue Polizeipräsidium Ulm hat zum 1. Januar seine Arbeit aufgenommen. Es fasst die bisherigen Polizeidirektionen Ulm, Heidenheim, Göppingen und Biberach unter einem Dach zusammen.