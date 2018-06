Neue Nato-Zentrale in Ulm soll den holprigen Weg nach Osten ebnen

Auf der B465 zwischen Schemmerhofen und Ingerkingen ist am Freitag gegen 19.55 Uhr ein Auto frontal mit einem Reisebus zusammengestoßen. Die Fahrerin des Autos kam bei dem Unfall ums Leben. Laut ersten Informationen der Feuerwehr befanden sich in dem Bus neben dem Fahrer elf junge Menschen. Von den Fahrgästen wurden acht verletzt und in die Krankenhäuser nach Biberach, Laupheim und Ehingen gebracht.

Unfallursache noch unklar Der Bus war auf dem Weg zum Kreismusikfest nach Ertingen.