Neue Höhenbegrenzung an maroder Gänstorbrücke ist schon nach einem Tag kaputt gefahren

Keine 24 Stunden sind an der maroden Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm die Hinweisschilder für die neue Höhen- und Gewichtsbegrenzung angebracht, da hat die Stadt Ulm schon mindestens acht Anzeigen an Lkw-Fahrer gestellt, die verbotswidrig die Brücke überquert haben. „Ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren“, sagt Roswitha Schömig, bei der Stadt Ulm für die Gänstorbrücke zuständig, mit einem etwas sarkastischem Unterton.

Bereits am Montag, nachdem die neuen Schilder errichtet wurden, seien drei Brummis erwischt worden. Am Dienstag (Stand 15.30 Uhr) waren es laut Schömig mindestens fünf weitere, die nun mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen müssen.

Offenbar hat sich unter den teils internationalen Lkw-Fahrern die neue Regelung noch nicht rumgesprochen. Unter den besagten Fahrern seien aber auch ortsansässige Unternehmen, die, so Schömig, schon um das Problem wissen müssten.

Die erst am Montag errichtete Höhenbegrenzung musste schon am Dienstag ausgetauscht werden. (Foto: Stadt Ulm)

So würden Brummi-Fahrer zwar auch vor der Höhenbegrenzung kurz Halt machen – und dann wenden. So habe es Schömig bei einem Lkw mit französischem Kennzeichen beobachtet. Jedoch gebe es auch Fahrer, die es sich kurz überlegen, ob sie nun fahren sollen oder nicht – und es dann doch tun. „Dann scheppert es wie verrückt“, erzählt Schömig.

Weil das bis zum Dienstagmorgen mehrere Lastwagenfahrer so gemacht haben, mussten die neuen Höhebegrenzungen auf der Ulmer und Neu-Ulmer Seite bereits erneuert werden. „Wir mussten sie entfernen, weil sie zu Schrott gefahren wurde“, sagt Schömig. Nun wurde ein massiveres Schild angebracht, das die Brummifahrer davon abhalten soll. Während der Montage haben Mitarbeiter der Stadt Ulm wiederholt Verstöße gegen die Beschränkungen beobachten können.

Die Polizei stoppt einen Lkw-Fahrer, der trotz Verbot die marode Gänstorbrücke überquerte. (Foto: Kroha)

Einen Lkw hat die Polizei am Dienstagmittag auf Höhe des Willy-Brandt-Platzes in Ulm gestoppt, weil er die Gänstorbrücke überfahren hatte. Der Fahrer sowie sein Beifahrer mussten ihre Weiterfahrt unterbrechen und mit auf die Polizeidienststelle kommen. Ihre Papiere seien nicht ganz in Ordnung, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Das werde jetzt überprüft.

Grundsätzlich, so bekräftigen es Polizei und Stadt in den Gesprächen mit der „Schwäbischen Zeitung“, soll die Präsenz an der Brücke erhöht werden. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit erarbeitet.