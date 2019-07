Neue Fraktionen: So stellt sich der neue Ulmer Gemeinderat in Zukunft auf

Nun ist klar, wie der Politikbetrieb nach der Vereidigung der neu gewählten Stadträte in Ulm am Schwörmontag läuft: Die SPD-Fraktion wird zukünftig verstärkt durch Anja Hirschel von der Piratenpartei und Eva-Maria Glathe-Braun von der Partei „Die Linke“, die beide neu in das Ulmer Stadtparlament einzogen.

Die neue Fraktionsgemeinschaft setzt sich als wichtige gemeinsame Schwerpunkte Wohnen, Kinderbetreuung, nachhaltige Stadtentwicklung und Digitalisierung. Verhandlungen mit großer gegenseitiger Verlässlichkeit und die größte politische Schnittmenge zwischen SPD, den Linken und den Piraten sind ein klarer Grund.

Wir haben jetzt eine größere Verantwortung Michael Joukov-Schwelling (Grüne)

Die stärkste Fraktion bilden die Grünen, die wie erwartet eine Fraktion mit der Wählervereinigung „Bündnis für lebenswerte Ortschaften“ eingehen. „Wir haben jetzt eine größere Verantwortung“, sagt Michael Joukov-Schwelling. Der geschäftsführende Gesellschafter einer IT-Firma hofft, dass die „einmalige Tradition“ des Ulmer Gemeinderats, die Kollegialität und Kooperation auch über Parteigrenzen hinweg hochzuhalten, auch in der neuen Legislaturperiode weiter geht.

Wenn es ein übergeordnetes Thema der kommenden Wahlperiode gebe, müsse es aus Sicht von Joukov-Schwelling die Einsparung von CO2 sein. Das Ziel sei eine Halbierung des Ausstoßes. Die Fraktion beantragte bereits, mit Vorarbeiten zu beginnen, damit der neugewählte Rat gleich in seiner ersten Sitzung ein konkretes Maßnahmenpaket beschließen könne, um den städtischen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Die zweistärkste Fraktion bilden die Freien Wähler. FWG, WWG und UVL kommen auf zehn Sitze - so viele wie seit Ralf Mildes Wechsel in die FDP-Fraktion. Zu den Freien Wählern gehören künftig drei Neue: UWS-Mann Nolle, Jürgen Kriechbaum und Brigitte Ried (beide FWG).

Wir hatten lange keinen Lehrer mehr in der Fraktion Thomas Kienle (CDU)

Die Fraktion der CDU hatte in der Wahl Federn gelassen und geht ein Bündnis mit „Ulm für Alle“ eine Fraktionsgemeinschaft ein. „Wir hatten lange keinen Lehrer mehr in der Fraktion“, sagt CDU-Mann Thomas Kienle. Und Günter Zloch, der Lehrer am Wiblinger Albert-Einstein-Gymnasium, passe gut in die Fraktion. Zusammen mit Karin Hartmann, der ehemaligen Gesamtelternbeiratsvorsitzenden, errang Zloch zwei Sitze für „Ulm für Alle“. Mit der FDP geht die CDU eine „Zählgemeinschaft“ ein. Das ist ein weniger enger Zusammenschluss. Zählgemeinschaften dürfen bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen nicht berücksichtigt werden und es gibt auch keine gemeinsamen Fraktionssitzungen.

Ein Einzelkämpfer ist Martin Mössle, der über die AfD-Liste in den Stadtrat gewählt wurde. Wie berichtet, stößt er allerdings aufgrund seiner Vergangenheit auf Ablehnung beim AfD-Landesverband. „Er ist kein AfD-Mitglied“, sagt Eugen Ciresa, Sprecher des AfD-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau. Aber werde „seines Wissens“ weiterhin mit dem Kreisverband zusammenarbeiten. Wie berichtet, holten Mössle „Jugendsünden“ ein. Für die NPD versuchte er in den Bundestag einzuziehen, war später bei der neonazistischen FAP.

Statt im Bundesparlament landete Mössle im Jahr 1985 allerdings in der Justizvollzugsanstalt. Mit Anfang 20 überfiel er Banken. Mössle zeigte Reue und sieht sich als geläuterter E-Nazi, der eine zweite Chance verdient habe. „Er ist einer von 40“, sagt CDU-Mann über Kienle. Joukov-Schwelling: „Er wird den Gemeinderat nicht erschüttern.“ Die Rechtspartei Republikaner hätte das vor Jahren schließlich auch nicht geschafft.