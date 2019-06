Eingaben, Dienstaufsichtsbeschwerden und vor allem Petitionen beschäftigen die Ravensburger Stadtverwaltung derzeit jede Woche. Die Fälle, in denen Bürger versuchen, ihre Anliegen auf diese Weise klären zu lassen, haben sich in wenigen Jahren versechsfacht. Ravensburg liegt inzwischen sogar landesweit bei der Zahl der Petitionen an der Spitze. Das kostet Geld und Personal, sagt die Verwaltung. Und viele Probleme ließen sich leichter auf anderem Weg lösen.