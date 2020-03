Neue Corona-Fälle im Landkreis Neu-Ulm – Besucher dürfen Kliniken nicht mehr betreten

Zwei neue Corona-Fälle gibt es im Landkreis Neu-Ulm. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt fünf Personen.

++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in der Region in unserem Newsblog ++

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, untersagt das Landratsamt bis auf Weiteres den Besuch von Alten- und Pflegeheimen, Kliniken sowie Reha-Einrichtungen und Krankenanstalten. Zudem werden Veranstaltungen ab 500 Personen verboten.

So geht es den neuen Corona-Infizierten

Den beiden neuen Personen geht es nach Angaben des Landratsamtes so weit gut. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Beide Personen – wie auch die anderen bislang bekannten Infizierten – waren in Südtirol gewesen.

So steht es um die Schulen im Kreis Neu-Ulm

Die Verdachtsfälle für die Schulklassen am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen sowie am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm haben sich laut Mitteilung nicht bestätigt. Diese Klassen können ab Freitag wieder zur Schule gehen.

Weiter zu Hause bleiben müssen jedoch jeweils eine Klasse der Realschule Weißenhorn, des Gymnasiums in Weißenhorn sowie fünf Schulklassen der FOS/BOS in Neu-Ulm. Ebenfalls weiter zu Hause bleiben muss eine Klasse der Grundschule Wullenstetten.

Diese Schulklassen müssen neu zu Hause bleiben

Neue begründete Verdachtsfälle, bei denen die Schulklassen zu Hause bleiben müssen, gibt es für zwei Schulklassen der Grundschule Nersingen, eine Klasse der Ulrich- Wieland-Mittelschule in Vöhringen, eine Klasse der Grundschule Illerberg, zwei Klassen der Lindenhofschule Senden (Außenstelle Tiefenbach) und eine Klasse der Grundschule Tiefenbach. „Sobald die Testergebnisse vorliegen, wird über das weitere Vorgehen entschieden“, teilt das Landrats amt mit.

Begründete Verdachtsfälle wurden dem Landratsamt Neu-Ulm für den Kindergarten St. Martin in Illerberg sowie dem Hort St. Christopherus in Senden gemeldet. Diese beiden Einrichtungen bleiben bis zum Vorliegen der Testergebnisse vollständig geschlossen. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden, heißt es.

Warum Besucher nicht mit in die Klinik dürfen

Um der Verbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken und um besonders gefährdete Personengruppen zu schützen, erlässt das Landratsamt Neu-Ulm eine Allgemeinverfügung. Diese besagt, dass Besucher Alten- und Pflegeheime, Reha-Einrichtungen, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Krankenanstalten Hospiz, Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie die drei Kliniken im Landkreis Neu-Ulm nicht mehr betreten dürfen.

Das Besuchsverbot soll sofort umgesetzt werden. Die Allgemeinverfügung sei zudem bis auf Weiteres unbefristet gültig, so das Landratsamt.

Folgende Ausnahmen für das Besuchsverbot gibt es

Ausnahmen für das Besuchsverbot sind therapeutisch oder medizinisch notwendige Besuche, Handwerker für nicht aufschiebbare bauliche Maßnahmen sowie betriebsnotwendige An- und Ablieferungen.

Eine weitere Ausnahme sind Notfälle und Härtefälle, für die eine lebensbedrohliche Situation vorliegt oder wenn der Patient aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht selbst Kontakt zu den Angehörigen über das Telefon aufnehmen kann. Für diese Besuche ist vorher eine telefonische Abstimmung mit der Einrichtung vorzunehmen.

Für die Kliniken gelten hierfür folgende Nummern:

Donauklinik Neu-Ulm: 0731/804-1511

Illertalklinik Illertissen: 07303/177-7334

Stiftungsklinik Weißenhorn: 07309/870-1410

Bei Notfällen und Fällen, in denen lebensbedrohliche Situationen vorliegen, sollen die Kliniken regelhaft Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen, um diese zu informieren. Des Weiteren sollen die Kliniken die den Bettplätzen zugeordneten Patiententelefone kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit diese mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten telefonieren können.

Wird gegen die Allgemeinverfügung verstoßen, können ein Bußgeld verhängt oder strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden.

Das Landratsamt Neu-Ulm ist sich nach eigenen Angaben bewusst, dass es sich hierbei um eine einschneidende Maßnahme handelt. Diese sei getroffen worden, um besonders gefährdete Personen zu schützen. Dazu gehören laut Robert Koch-Institut ältere und kranke Menschen.

„Wir werben um Verständnis für diese Maßnahmen. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung – insbesondere auch unserer älterer Menschen – rechtfertigt diese und hat absolute Priorität“, heißt es.

Veranstaltungen ab 500 Personen werden untersagt

Eine weitere Maßnahme, um einer Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken: Das Landratsamt untersagt Veranstaltungen ab 500 Personen. Auch hierzu hat das Landratsamt eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Bereits seit Mittwoch sind Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern in Bayern untersagt. Das hat die Bayerische Staatsregierung am Dienstag beschlossen.

Bei Veranstaltungen unter 500 Personen liegt die Entscheidung laut Mitteilung weiter bei jedem Einzelnen, ob er diese abhält oder besucht.

Veranstalter werden gebeten, ihre jeweilige Veranstaltung im Landkreis Neu-Ulm gemäß der Richtlinien des Robert Koch-Instituts zu prüfen und Veranstaltungen im Zweifel abzusagen.