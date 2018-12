Neue Brücke für Neu-Ulmer Stadtpark Glacis

„Wir sind völlig gelähmt“, sagt Rainer Duelli. Der Apotheker ist verärgert. Seit Montag funktionieren in der Inselapotheke weder Telefon noch Internet. Damit geht es ihm wie vielen Geschäftsleuten in Lindau und den Seegemeinden. Sie leiden unter einem Kabelschaden bei Vodafone, den die Verantwortlichen seit Sonntagmittag nicht in den Griff bekommen.

„Es wurde ein Kabel getrennt, das in 1,60 Meter Tiefe die Gleise quert“, erklärt ein Bahnsprecher im Gespräch mit der LZ.