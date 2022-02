Neue Achterbahn fürs Legoland

In rasanten Achterkurven mit der ganzen Familie vorbei an überlebensgroßen Lego-Modellen – das bietet ein neuer Themenbereich im Legoland Deutschland in Günzburg ab der Saison im Jahr 2023. Herzstück des neuen Areals: Eine actionreiche, Achterbahn, die es in noch keinem anderen Legoland-Park weltweit gebe, so der Park in einer Mitteilung.

Mit über 15,5 Millionen Euro sei der neue Bereich die größte Einzelinvestition der Muttergesellschaft Merlin Entertainments in den Freizeitpark in Günzburg seit der Eröffnung vor 20 Jahren. Die Bebauung des neuen 1,2 Hektar großen Areals wurde in der Sitzung des Günzburger Bauausschusses vor wenigen Tagen vorgestellt und einstimmig beschlossen.

Vorbereitende Bodenarbeiten sind in vollem Gange

Die Erdarbeiten zwischen dem bestehenden „Land der Pharaonen“ sowie der Königsburg im angrenzenden Legoland-Feriendorf haben bereits Anfang des Jahres begonnen. Ein Blick auf die Baustelle lässt die Ausmaße des neuen Themenbereichs erahnen: Auf 12 000 Quadratmetern entstehen eine Achterbahn, ein weiteres Fahrgeschäft sowie verschiedene Gebäude.

Gemeinsame Erinnerungen als Familie schaffen

„Wir freuen uns sehr, die weltweit erste Achterbahn dieser Art in einem Legoland-Park bei uns bauen und damit den langgehegten Wunsch unserer Gäste nach einer Erweiterung mit hohem Action- und Energielevel erfüllen zu können“, sagt Dirk Schlecht, der Technische Direktor im Legoland.

Der Spatenstich für den neuen Themenbereich mit actionreicher Achterbahn fand bereits Anfang des Jahres statt. (Foto: Legoland)

„Bereits ab dem Grundschulalter wird der Coaster in unserem Park zugänglich sein. Kinder können hier also ihre erste Achterbahnfahrt erleben – gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern. Ein Nervenkitzel für die ganze Familie.“

Investitionssumme von knapp 30 Millionen Euro in zwei Jahren

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass auch für die diesjährige Jubiläumssaison kräftig in das Resort investiert wird: Für das Ninjago-Quartier, das an Pfingsten dieses Jahres im angrenzenden Feriendorf eröffnen wird, sowie die energetische Sanierung von 36 Themenhäusern stellt die britische Muttergesellschaft über 14 Millionen Euro zur Verfügung. Manuela Stone, die Geschäftsführerin von Legoland Deutschland: „Wir sind stolz und es ist ein riesiger Vertrauensbeweis von Merlin Entertainments, dass wir nun innerhalb von nur zwei Jahren knapp 30 Millionen Euro in unser Resort investieren können. Das ganze Team freut sich sehr über dieses positive Signal für unseren Standort.“