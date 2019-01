Neu-Ulms OB ärgert sich über ÖPNV-Ausschreibung des Landkreises

Das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist einer der Knackpunkte in der Diskussion um den Nuxit. Die Stadt Neu-Ulm würde gerne selbst entscheiden, wo und wie oft Busse in ihrem Stadtgebiet fahren – doch solange Neu-Ulm kreisangehörig ist, ist weiterhin der Landkreis dafür zuständig. Das hat nun erneut für Irritationen bei der Stadtspitze gesorgt.

Ende des vergangenen Jahres habe das Landratsamt angekündigt eine Direktvergabe für die Taktverkehre der Linien 71, 77, N5, 85 und 88 europaweit auszuschreiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Neu-Ulm. Dabei geht es um die Busse nach Ludwigsfeld, Holzschwang, Pfuhl, Burlafingen und Steinheim. Die voraussichtliche Laufzeit sei bis zum 31. Dezember 2026 angegeben worden. Eine Direktvergabe ersetze das sonst vorgeschriebene Ausschreibungsverfahren.

Der Bund der Steuerzahler in Bayern kritisiert in der aktuellen Ausgabe seiner Verbandszeitschrift eine absehbare Steuerverschwendung durch eine mögliche Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm.

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) hat sich nun schriftlich an Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) gewandt. Der OB kritisiert die Länge der voraussichtlichen Laufzeit der ausgeschriebenen Verkehre. Im Falle einer Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm und der hiermit verbundenen Übertragung der ÖPNV-Zuständigkeiten an die Stadt könne diese bei einer derart langen Laufzeit der Verträge keine „substanziellen Veränderungen“ vornehmen. „Die in den entsprechenden Vorabinformationen angestrebten Linien-Laufzeiten bis Ende 2026 sind zu lang“, sagte Noerenberg deshalb. Darüber hinaus sei es in den Vorabinformationen versäumt worden, differenzierte ÖPNV-Qualitätsstandards festzulegen. Dadurch könnten über Jahre hinweg kaum Verbesserungen im Nahverkehr in Neu-Ulm erreicht werden. Noerenberg drang darauf, die Stadt Neu-Ulm frühzeitig und angemessen zu beteiligen.