Neu-Ulmerin wird Opfer von Sex-Täter

Eine Neu-Ulmerin ist Ende September Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Neu-Ulmer Kriminalpolizei mitteilt, war die 40-Jährige abends auf dem Gehweg am Landratsamt unterwegs, als sie von einem Unbekannten unvermittelt angegangen worden ist.

Wie die Frau der Polizei erklärte, sei sie am Donnerstag, 29. September, zwischen 21.30 und 22 Uhr zu Fuß entlang der Augsburger Straße unterwegs gewesen. Plötzlich sei sie von einem ihr unbekannten Mann von hinten angegriffen worden. Dieser habe sie zu Boden gerissen und anschließend sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt. Dann ließ er von ihr ab und rannte davon.

Nähere Details zum Fall will die Polizei noch nicht nennen. Körperlich verletzt wurde die Frau bei dem Übergriff nicht, jedoch sei sie seither seelisch und psychisch stark belastet.

Nach Angaben von Kripo-Chef Jürgen Schweizer sei es keine Seltenheit, dass Frauen, die Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sind, erst einige Tage oder Wochen später zur Polizei gehen – so wie im aktuellen Fall: Die 40-Jährige habe sich zunähst Personen im näheren Umfeld anvertraut.

Der Polizist appelliert jedoch in diesem Zusammenhang an betroffene, sich möglichst umgehend an die Polizei zu wenden, damit der Täter möglichst schnell gefunden werden könne.

Wer der unbekannte Angreifer im Fall der 40-Jährigen war, werde derzeit noch ermittelt. Eine Täter-Beschreibung liege derzeit nicht vor. Die hofft die Polizei nun von etwaigen Zeugen zu bekommen.

Passanten oder Autofahrer, die eine tätliche Auseinandersetzung oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm, unter 0731/80130 zu melden. (kat)