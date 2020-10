Neu-Ulmer Wirt verstößt gegen Corona-Auflagen

Ein Wirt in der Neu-Ulmer Innenstadt hat gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Er muss nach Angaben der Polizei jetzt mit Sanktionen rechnen. Demnach überprüften Beamte der Inspektion Neu-Ulm am Donnerstag um 23.20 Uhr eine Kneipe in der Augsburger Straße.

Dabei stellten sie fest, dass der 52-jährige Verantwortliche seinen Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß trug. Zudem hatte er die Personalien seiner Gäste nicht erhoben. Der Wirt muss nach Angaben der Polizei nun aufgrund der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz mit einem Bußgeld rechnen. In der Neu-Ulmer Innenstadt ist das nicht der erste Fall dieser Art. Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei ebenfalls eine Gaststätte. Hier trug die Wirtin keine Maske.