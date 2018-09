Neu-Ulmer Schleierfahnder ziehen illegale Einwanderer aus dem Verkehr

Schleierfahnder der Neu-Ulmer Polizei haben am Mittwoch drei illegale Einwanderer in einem Fernbus auf der A8 in der Nähe von Jettingen festgestellt. Nach Angaben der Polizei wurde der Bus gegen 15 Uhr kontrolliert.

So wurde bei einer 22-jährigen albanischen Staatsangehörigen festgestellt, dass sie sich mit ihrem Touristenvisum länger als die erlaubte Zeit im Inland aufhielt. Ein weiterer Mitfahrer, ebenfalls albanischer Staatsangehöriger, reiste mit diesem Bus ein, obwohl er im vergangenen Jahr abgeschoben und mit einer Wiedereinreisesperre belegt wurde. Ein weiterer 30-jähriger Mitfahrer hielt sich ebenfalls illegal im Bundesgebiet auf, weil er seine visumsfreie Zeit, die ihn zum Aufenthalt berechtigt hätte, erheblich überschritten hatte.

Die drei Personen erwartet nun eine Anzeige wegen illegaler Einreise beziehungsweise illegalem Aufenthalt.