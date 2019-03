Neu-Ulmer Bowling-Center soll abgerissen werden

Es ist eine Neu-Ulmer Institution und bald nur noch Geschichte: das Bowling-Center am Allgäuer Ring. Die Freizeiteinrichtung wurde geschlossen. Der Eigentümer möchte das in die Jahre gekommene Gebäude abreißen und das Grundstück neu bebauen. Möglicherweise können Bowling-Freunde künftig an einer anderen Stelle in Neu-Ulm eine ruhige Kugel schieben. Bis dahin müssen sie auf Bahnen in anderen Städten ausweichen.

Der Betreiber des Bowling-Centers, die Firma M&F Sport, teilte mit, dass mittelfristig für das Grundstück an der Steubenstraße 2 eine neue Nutzung vorgesehen sei – eine gemischte Immobilie mit Wohnungen und gewerblicher Fläche. Gespräche für eine eventuelle Umsiedlung des Bowling-Betriebes an den Stadtrand oder außerhalb des Stadtgebiets würden bereits geführt.

Geschäftsführer der M&F Sport und Eigentümer des Grundstücks ist der Unternehmer und Sportfunktionär Florian Ebner. Er plant eine Erweiterung am Allgäuer Ring, was aus baulichen Gründen mit der Bestandsimmobilie aber nicht möglich sei: „Die Substanz ist nicht so, dass man da was drauf setzen kann“, sagte Ebner auf Anfrage unserer Redaktion. Deshalb werde alles abgerissen. „Eine intensivere Bebauung des Grundstücks geht im Prinzip nur neu.“

Dass das Bowling-Center geschlossen wurde, habe also nichts damit zu tun, dass das Geschäft nicht gut ging. „Das lief schon. Wir haben einen sehr guten Winter hinter uns“, sagte Ebner. Bowling-Bahnen gibt es in der Region schließlich nicht viele. In Ulm rollten die Kugeln früher im Keller des Universum-Centers, doch diese Anlage ist schon lange geschlossen. Die Nachfrage in Neu-Ulm war deshalb da, aber Ebners Hauptaugenmerk lag auf der Golf Lounge, die sich im ersten Stock des Bowling-Centers befand. Im Herbst 2017 zog diese in die Golf-Anlage im Steinhäule. Seitdem fehlte dem Geschäftsführer des New Golf Club Neu-Ulm ein Argument für den Erhalt der alten Anlage.

Ebner hatte das Center im Sommer 2012 gekauft und im Stockwerk über den Bowling-Bahnen eine Indoor-Golfanlage eingerichtet. Vorher war dort eine Spielhalle mit Automaten und Billardtischen untergebracht. Seit dem Umbau sei es dort wesentlich ruhiger als früher zugegangen und die Einrichtung sei etwas für die ganze Familie gewesen, sagte Ebner.

Das Areal am Allgäuer Ring war in den 1950er Jahren bebaut worden. Dort befand sich früher das PX, ein Supermarkt für die in Neu-Ulm stationierten Angehörigen der US-Armee. Nach dem Abzug der Amerikaner in den 90er Jahren war in dem Gebäude vorübergehend eine Markthalle untergebracht. Diese hielt sich nicht allzu lange. Schließlich erfolgte der Umbau in ein Bowling-Center – eine Nutzung, die mehr als 20 Jahre lang Bestand hatte.