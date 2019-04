Neu-Ulm wird 150 Jahre und startet mit Zaubershow ins Stadtjubiläum

Der Countdown zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum läuft: Am Sonntag, 7. April, eröffnet die Stadt die Feierlichkeiten mit der großen Zaubershow „World Magic Artists“ in der Ratiopharm-Arena. Sechs internationale Zauberkünstler präsentieren ihre spektakulären Acts und wetteifern hierbei um den „Internationalen Kulturpreis der Zauberkunst“. Moderiert wird das Ganze von Magier Florian Zimmer. Erwartet werden etwa 4000 Gäste. Angekündigt hat sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Die Eröffnung wird eine Melange aus Tanz, Musik, Filmsequenzen und Live-Performances sein. Darüber hinaus gibt es eine kurze Gesprächsrunde zwischen Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und dem Ministerpräsidenten. Danach schlägt die Stunde der Magier: Neben Aaron Crow aus Belgien werden auch Gregory Wilson aus Amerika, Timothy Trust & Diamond aus Deutschland, Mike Chao aus Taiwan, Magus Utopia aus Holland sowie Huang Zheng aus China dabei sein. Das Publikum entscheidet am Ende, welcher Magier den Internationalen Kulturpreis der Zauberkunst, den „Überflieger“, erhalten wird. Hier einige wichtige Hinweise zur Zaubershow:

Tickets: Die Auftaktveranstaltung ist kostenfrei. Ein Restkontingent an Einlasstickets ist noch an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr.

Übertragung von Tickets: Generell gilt, dass Tickets zwar personalisiert, aber übertragbar sind. Alle, die die Veranstaltung aufgrund von Krankheit oder Verhinderung kurzfristig nicht besuchen können, haben drei Möglichkeiten, ihre Tickets weiterzugeben. 1. Tickets können ganz einfach ohne Änderung der Personalisierung an andere Personen weitergegeben werden. 2. Die Stadtverwaltung hat auf ihrer Facebook-Seite zum Stadtjubiläum die Gruppe „Biete/suche Tickets für World Magic Artists am 7. April“ eingerichtet. Hier können sich all diejenigen melden, die Tickets abzugeben haben oder aber noch Einlasskarten suchen. 3. Die Bestellnummer des oder der Tickets kann per Mail an j.stoetter@neu-ulm.de gesendet werden. Die Karten werden dann für die Abendkasse freigegeben.

Anfahrt und Parkplätze: Die Ratiopharm-Arena wird von den Buslinien 5, 71, 73 und 76 angefahren. Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die ausgeschilderten Parkflächen P1 und P2 zu nutzen.

Einlass: Besucher können ab 16.30 Uhr in die Halle. Beginn ist um 18 Uhr. Die Gäste sollten am Veranstaltungstag bis spätestens 17.45 Uhr die Einlasskontrollen der Arena durchschritten haben. Hier werden die Tickets entsprechend gescannt. Alle Tickets, die bis 17.45 Uhr nicht erfasst wurden, werden für die Ausgabe an der Abendkasse freigegeben.

Ablauf: 16.30 Uhr: Hallenöffnung. 18 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit Begrüßung, Moderation und Showacts. 18.50 Uhr: Pause und Umbau. 19.10 Uhr: World Magic Artists – der Internationale Kulturpreis der Zauberkunst. Circa 21 Uhr: Ende der Veranstaltung.