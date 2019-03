Neu-Ulm muss für 35 Millionen Euro Kanäle sanieren

Das Kanalnetz im Neu-Ulmer Untergrund ist insgesamt 278,5 Kilometer lang. Zum Teil sind die Rohre jahrzehntealt. Etwa 85 Prozent der Kanäle wurden mit Kameras untersucht, der Rest muss begangen werden. Ein Ingenieurbüro hat die vorliegenden Daten im Auftrag der Stadt ausgewertet und auf dieser Basis eine Kanalsanierungsstrategie entwickelt, die nun im Technischen Ausschuss öffentlicher Lebensraum und Verkehr vorgestellt wurde. Klar ist: Die Stadt muss in den nächsten Jahren viele Millionen Euro für die Kanäle in die Hand nehmen.

Die Leitungen wurden für die Untersuchung in verschiedene Zustandsklassen eingeteilt, von „kein Mangel“ (ZK 5) bis „sehr starker Mangel“ (ZK 0). Von Kanälen auf einer Länge von 236 Kilometern liegen Daten vor, die Ergebnisse wurden auf das Gesamtnetz hochgerechnet. Der Sanierungsbedarf beläuft sich demnach auf 34,8 Millionen Euro. Davon entfallen etwa zwölf Millionen Euro auf vordringliche Maßnahmen, neun Millionen auf nachgeordnete Arbeiten und acht Millionen auf geplante hydraulische Erweiterungen. Den Experten zufolge ist das Neu-Ulmer Netz zwar in einem vergleichsweise guten Zustand – bei 43 Prozent der Leitungen muss nichts gemacht werden. „Sie hinken aber hinterher“, verdeutlichte Ingenieur Martin Wolf den Räten. „Sie schleppen eine Art Sanierungsstau mit.“ Bei den Rohren mit starken oder mittleren Mängeln lassen sich die notwendigen Arbeiten nicht mehr auf die lange Bank schieben.

Feuerwehr- oder Erneuerungsstrategie?

Die Gutachter haben nun untersucht, welche Auswirkungen verschiedene Vorgehensweisen mittel- bis langfristig hätten. Diese reichen von der Feuerwehrstrategie, bei der nur Sofortmaßnahmen für die größten Schäden ergriffen werden, bis zur Erneuerungsstrategie, bei der alle schadhaften Leitungen erneuert werden. Die Prognosen zeigen, dass die Minimalstrategie auf lange Sicht nichts bringt: Die Reparaturkosten und Investitionskosten blieben zwar bis 2038 auf einem niedrigen bis mittleren Niveau, würden dann aber sprunghaft ansteigen.

Die Idealstrategie würde dagegen den Haushalt in den nächsten Jahren sehr stark belasten. Die Experten haben deshalb ein Mittelding aus den verschiedenen Optionen entwickelt und diese Vorzugsstrategie genannt. Kanalabschnitte werden dabei saniert, sobald sie die Zustandsklasse 2 erreichen. Der Investitionsstau wird bis 2033 abgearbeitet. Die Erneuerungen werden über einen längeren Zeitraum gestreckt, Spitzen vermieden. Der Wert des Kanalnetzes – hochgerechnet immerhin 280 Millionen Euro – bleibt erhalten, die Betriebssicherheit wird verbessert.

Laut Verwaltung muss die Stadt ab jetzt jedes Jahr zwei bis drei Millionen Euro für Netzreparaturen einplanen. Es sei mit einer Steigerung der Gebühren von etwa drei Prozent zu rechnen, um die Vorzugsstrategie abzuarbeiten. Die Verwaltung soll nun ein Sanierungskonzept entwickeln und dann einen Beschlussvorschlag vorlegen.

Es ist ein planvoller und vorbildlicher Weg, wie wir das Problem angehen wollen. Rudolf Erne (SPD)

„Das sind gewaltige Aufgaben, die wir da vor uns haben“, sagte Johannes Stingl (CSU). „Es ist ein planvoller und vorbildlicher Weg, wie wir das Problem angehen wollen.“ Rudolf Erne (SPD) nannte die Sanierungsstrategie eine „gute und durchdachte Sache“. Gabriele Salzmann (Grüne) zeigte sich zuversichtlich: „Die Mehrkosten, die im Laufe der Jahre entstehen werden, werden wir schon meistern.“

Von den strategischen Überlegungen für die Zukunft ging es für die Räte dann gleich wieder zurück ins Alltagsgeschäft: In der Messerschmittstraße steht eine dringende Kanalsanierung an, die insgesamt 854.000 Euro kostet. Ursache der Schäden ist laut Verwaltung die Einleitung von aggressivem Abwasser, das die Grenzwerte teilweise deutlich überschreitet, in den öffentlichen Kanal. Die Firma Lebkuchen Weiss muss 60 Prozent der Kosten übernehmen. In der Kapellenstraße in Burlafingen soll ab Juni der Kanal im Bereich zwischen Friedhofstraße und St.-Konrad-Straße ausgetauscht werden. Kosten: 425.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Mitte August dauern.