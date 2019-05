Neu-Ulm feiert bei den „Neu-Ulmer Feiertagen“ – das ist geboten

Die Stadt Neu-Ulm rüstet sich für die größte Feier des Jahres: Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juni, wird bei den „Neu-Ulmer Feiertagen“ in der ganzen Innenstadt und am Donauufer gefeiert. Die Highlights: Eine Flussbühne auf der Donau, die Illumination des Donaucenters und ein Gastspiel der schwedischen Pop-Band Rednex auf dem Petrusplatz.

Mehr als 45 Bands, Musiker, Künstler und Vereine werden am Wochenende auftreten. Erstmals in der Geschichte der Stadt Neu-Ulm gibt es dazu eine schwimmende Bühne auf der Donau. Installiert wird diese auf Höhe des Edwin-Scharff-Hauses. Zusätzlich zur Flussbühne wird es noch vier weitere Veranstaltungsbühnen bei den Feiertagen geben: Neben jeweils einer Bühne auf dem Marienplatz vor dem Donaucenter und auf dem Schwal werden auch der Johannesplatz und der Petrusplatz zum Veranstaltungsort. Stargast auf der Bühne am Petrusplatz sind am Samstagabend um 21 Uhr die Musiker von Rednex. Die schwedische Band wurde mit zahlreichen Nummer-Eins-Hits wie „Cotton Eye Joe“, „Spirit oft the Hawk“ oder „Wish you were here“ weltberühmt.

Die Innenstadt wird im Bereich zwischen der Herdbrücke und der Ludwigstraße sowie im Bereich der Donau für die Gäste zur Flaniermeile. Dort werden dann Straßenmusiker, Walking Acts, Gaukler, Akrobaten und Artisten zu sehen und zu hören sein. Mit dabei sind unter anderem Meister Eckarts Kuriositätenkabniett, Musiker Maximilian Jäger und Pantomimen der Akademie für darstellende Kunst Ulm.

Mit Einbruch der Dunkelheit erwartet die Besucher ein weiteres Highlight: Das Neu-Ulmer Donaucenter in der Marienstraße wird mit einer eigens für das Jubiläum gestalteten und kreierten Videoinstallation erleuchtet und bespielt. Wie berichtet, sind derzeit schon die Aufbauarbeiten und Proben im Gange. Die Installation ist am Samstag und Sonntag ab 22 Uhr – und alle 20 Minuten zu sehen und zu hören. Am besten kann sie von der Marienstraße (Höhe Sparkasse) verfolgt werden. Die letzte Präsentation ist an beiden Tage um 0.20 Uhr. Entworfen und umgesetzt wurde sie von der Rüstungsschmiede aus Dresden.

Startschuss für die Feierlichkeiten ist der traditionelle Fassanstich durch Oberbürgermeister Gerold Noerenberg am Samstag, 1. Juni, um 11 Uhr auf dem Schwal. Am Sonntag beginnt das Fest um 12 Uhr. Für die Bewirtung der Gäste sorgen neben professionellen Caterern und Foodtrucks vor allem die Neu-Ulmer Vereine und Verbände. Neben der Bewirtung beteiligen sich die Vereine auch maßgeblich am zweitägigen Programm. Der Wochenmarkt auf dem Petrusplatz endet am Samstag, 1. Juni, ausnahmsweise bereits um 12 Uhr. Anschließend beginnen die Aufbauarbeiten für das Abendprogramm.

Die Stadt Neu-Ulm richtet ein zentrales Info-Telefon ein. Unter Der Nummer 0731/7050-0 können Bürger an beiden Tagen von 16 bis 22 Uhr Auskünfte über die Veranstaltung einholen. In der Zentrale des Rathauses wird zudem zu diesen Zeiten ein Fundbüro eingerichtet.

Umleitungen betreffen Autofaher

Ab Samstag, 1. Juni, 6 Uhr werden die Augsburger Straße (zwischen Ludwigstraße und Marienstraße), die Marienstraße, die Insel, die Herdbrücke, die Inselnebenstraße und der Johannesplatz ( zwischen Augsburger Straße und Bayerisch-Hof-Gässchen) für den Verkehr voll gesperrt. Am Samstag wird zusätzlich ab 14 Uhr der Petrusplatz voll gesperrt. Die Sperrungen werden bis voraussichtlich Montag, 3. Juni, um 2 Uhr andauern.

Der Verkehr aus Richtung Ulm wird über die Gänstorbrücke geleitet. Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt über die Ludwigstraße, die Bahnhofstraße und die Hermann-Köhl-Straße. Die Linie 7 fährt vom Neu-Ulmer ZUP über die Bahnhofstraße, die Hermann-Köhl-Straße und die Schützenstraße zur Haltestelle Amtsgericht. In der Hermann-Köhl-Straße wird auf Höhe des Petrusplatzes eine Ersatzhaltstelle eingerichtet.

Für die Anlieger der Donaustraße, der Hafengasse und An der Kleinen Donau wird der Maxplatz geöffnet. Des Weiteren wird in der Krankenhausstraße die Einbahnstraße in Höhe Johannisstraße bis zum Anwesen Krankenhausstraße 2/2 aufgehoben, sodass die Anlieger der Anwesen Krankenhausstraße 2/2 und 6 zu- und abfahren können.

Da bei dem Festwochenende sehr viele Fußgänger entlang der Donau unterwegs sind, wird auf dem Donauuferweg im Abschnitt zwischen dem Maxplatz und dem Edwin-Scharff-Haus beziehungsweise dem Flößerweg das Radfahren nicht erlaubt. Die Feiertage sind mit den Buslinien 5, 7, 70, 71, 73, 77, 78, 84, 85, 88, 59 zu erreichen.

