Nazi-Vorwürfe: Droht im Ulmer Wohnungsstreit ein neuer Konflikt?

Ein Unternehmer aus dem Raum Biberach hatte Mietern gekündigt und versucht, sie mit Abfindungen zum Auszug zu bewegen. Die Bewohner protestierten öffentlichkeitswirksam. Sie beklagen, psychisch unter Druck gesetzt worden zu sein.

Der Geschäftsmann will zukünftig lukrativere Studentenzimmer vermieten. Sein Anwalt Achim Ziegler bestätigte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sein Mandant die Kündigungen zurückgenommen habe. Gleichzeitig berichtet Ziegler, dass eine der Mieterinnen, die den Protest ins Laufen gebracht hatte, nun von sich aus kündigen möchte – ohne Abfindung.

Der Anwalt des Vermieters teilt Regio TV Schwaben auf Anfrage telefonisch mit, dass die entsprechenden Schreiben an die Mieter bereits mit der Post unterwegs wären. Sämtliche Kündigungen der drei Wohnhäuser in Ulm, welche die Stuttgarter Vermietungsfirma umbauen will, wären damit gegenstandslos.

Zuvor habe die Frau in einem Brief eine höhere Entschädigung gefordert. Das Schreiben hätten auch vier weitere Mieter unterzeichnet. Sie verlangen demnach eine Abfindung in Höhe von 15 000 Euro pro Kopf. Der Vermieter hat sich nach Angaben des Anwalts im Dezember mit einer Familie auf eine Entschädigung in Höhe von 12 000 Euro geeinigt. Weil diese Familie demnächst aus dem Haus in der Stauffenbergstraße auszieht, sollen dort Arbeiten beginnen: Ihre Wohnung und ein Schwimmbad im Untergeschoss werden umgebaut. Mit den Bewohnern in den beiden anderen betroffenen Häusern in Lehr und in der Karl-Schefold-Straße in der Ulmer Neustadt seien Vereinbarungen getroffen worden – außer mit einem Mieter. Ihm wolle der Geschäftsmann eine andere Wohnung anbieten, sagte Anwalt Ziegler.

Derweil droht aus einem anderen Grund ein Rechtsstreit: Eine Mieterin aus dem Haus in der Stauffenbergstraße hatte ein Banner mit der verballhornten Internet-Adresse des Vermieters ausgehängt: „entmietung-rettich.eu“ war zu lesen. Der Unternehmer verlangt nun, dass die Frau eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Denn: Bei dem Wort „Entmietung“ handle es sich um einen Begriff aus der Zeit des Nationalsozialismus. Damals wurden mit dem sogenannten Entmietungsgesetz unter anderem jüdische Familien aus ihren Wohnungen geworfen. Die Mieterin weigert sich, die Erklärung zu unterzeichnen. Anwalt Ziegler kündigt an, weitere Schritte mit seinem Mandanten zu klären.

„Entmietung“ ist nicht nur ein Nazi-Begriff. Heute sprechen Mietervereine davon, wenn Bewohner durch Druck aus ihren Wohnungen geekelt werden sollen.

Viele kennen es nur zu gut- man ist auf der Suche nach der Richtigen Wohnung oder dem Haus. Hat man es dann gefunden, kommt jedoch die nächste Hürde: Der Vermieter. Natürlich will man gleich von Anfang an ein richtig gutes Verhältnis. Aber was, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Als Mieter hat man natürlich gewisse Ansprüche an die Vermieter. Aber genau so geht es auch den Mietern. Wir haben deshalb mal einige Passanten in der Ulmer Innenstadt gefragt, was Sie zum Mietverhältnis sagen: