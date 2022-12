Naturschützer mit Leib und Seele

(sz) -Für seine langjährigen Aktivitäten im Naturschutz hat der Nabu Baden-Württemberg dem Ulmer Ornithologen Klaus Schilhansl die goldene Ehrennadel verliehen - und das rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag. Laut Pressemeldung des Nabu wurde ihm die Ehrennadel von Wiltrud Spiecker, seiner langjährigen Weggefährtin und Vorstandsmitglied im Nabu Ulm, überreicht.

Schon 1971 leitete Klaus Schilhansl eine ornithologische Jugendgruppe in Ulm, teilt das Team des Nabu mit. Bis 2005 war er zudem Hauptschullehrer in Nersingen. Menschen den Spaß am Vögel beobachten zu vermitteln, das war und ist auch Klaus Schilhansls Ziel bei seinen sonntäglichen Exkursionen in die Ulmer Umgebung. Ungefähr einmal im Monat geht es mit ihm hinaus zu Lichtersee, Gronne, Faiminger Stausee oder dem Kleingartengebiet am Galgenberg - und das seit 1989. Dabei ist es beeindruckend, wie er aus einem dünnen Pieps von irgendwoher auf das Vorhandensein einer Beutelmeise im Weidengebüsch rechts schließt - und diese dann auch vorführen kann. Oder beim Zählen der Zugvögel auf total exakte Zahlen kommt.

Bevor er die Leitung der Exkursionen übernahm, war Klaus Schilhansl von 1978 bis 1989 Vorsitzender des Nabu Ulm/Neu-Ulm. Er sorgte für regelmäßige Angebote: pro Monat möglichst ein Vereinsabend und eine Führung, regelmäßige Pflege-Einsätze für die vereinseigenen Grundstücke. Das waren damals vor allem Streuobstwiesen. Später wurden mit anderen Naturschutzgruppen Flächen getauscht und zusammengelegt. Jetzt pflegt der Nabu Ulm das Arnegger Ried im Alb-Donau Kreis als größere zusammenhängende Niedermoor-Fläche.

Viele seiner regelmäßigen Einsätze für den Naturschutz stellt Klaus Schilhansl jetzt ein. Mit 80 wird ihm das zu viel. Aber die ornithologischen Führungen für den Nabu wird er beibehalten.