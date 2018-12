Namhafte Testspielgegner für die Spatzen

Seit dem 2:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag gegen den FK Pirmasens legen die Regionalliga-Fußballer die Füße hoch. Fünf Spieler genießen sogar gerade die mexikanische Sonne. Dafür haben sie bis 2. Januar Zeit, denn dann ist es vorbei mit der Entspannung. Individuelle Trainingseinheiten stehen auf dem Programm und ab 7. Januar befindet sich die Mannschaft wieder im Training, am 23. Februar geht es in der Regionalliga weiter. Auf ein Trainingslager verzichtet Trainer Holger Bachthaler, stattdessen hat er acht Testspiele vereinbart. Unter den kommenden Gegnern sind illustre Namen, wie der Drittligist Unterhaching oder die bayerischen Regionalligisten FC Schweinfurt, FC Memmingen und FC Bayern II. Die Spiele in der Übersicht: SpVgg Unterhaching – Ulm (11. Januar, 14 Uhr), Wacker Innsbruck – Ulm (19. Januar, 14 Uhr), Ulm – TSV Berg (23. Januar, 16 Uhr), Ulm – SC Pfullendorf (2. Februar, 13 Uhr), Ulm – Olympia Laupheim (3. Februar, 13 Uhr), Ulm – FC Memmingen (6. Februar, 18 Uhr), Ulm – FC 05 Schweinfurt (9. Februar, 13 Uhr), FC Bayern München II – Ulm (16. Februar, 14 Uhr).