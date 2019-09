Nackter Mann spaziert auf A8

Alle reden über Klimaschutz, die Stadt Ravensburg will handeln. Im nächsten Jahr beginnt der Aufbau eines Nahwärmenetzes in der Innenstadt. Die geplanten großen Neubaugebiete in der Weststadt und in Sickenried sollen ebenfalls über Nahwärme versorgt werden. So können enorme Mengen an Kohlendioxid gespart werden.

Verkehr ist gar nicht der Hauptübeltäter Der Verkehr, der oft als Hauptübeltäter für Luftverschmutzung und CO2-Emissionen herhalten muss, stößt tatsächlich nur etwa ein Fünftel des schädlichen Treibhausgases aus, das für ...