Nacktbader „vergnügen“ sich unerlaubt am Baggersee

Zwei Männer haben sich am Montagnachmittag im Bereich des Illerzeller Waldbaggersees (Kreis Neu-Ulm) „in eindeutiger Pose miteinander vergnügt“. So berichtet es die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Demnach stellte eine Streife der Sicherheitswacht Vöhringen die zwei Männer dort fest. Das Nacktbaden sei hier jedoch verboten, so die Polizei.

Doch damit noch nicht genug. Laut Polizei war das, was die beiden Herren dort taten auch „kein triftiger Grund für das Verlassen des eigenen Hausstandes“.

Gegen die 70 und 71 Jahre alten Männer wurden Verfahren für Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Und sie wurden von der Sicherheitswacht der Polizei überstellt.