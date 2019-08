Nachtbaustelle an der Linie 1 – Anwohner müssen mit Lärm rechnen

An vier aufeinanderfolgenden Nächten werden an der Straßenbahn-Endhaltestelle Söflingen die Schienen-Schmieranlagen erneuert.

Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) am Donnerstag mitteilen, beginnen die Arbeiten am Montagabend, 19. August, und dauern bis Freitagmorgen 23. August, an. Gearbeitet wird jeweils von 20 Uhr bis etwa 4 Uhr morgens.

Während dieser Zeiten hält der als Schienenersatzverkehr eingesetzte Bus der Linie 1 an der Haltestelle in der Uhrenmachergasse vor der St. Leonhard-Apotheke. Dort halten normalerweise die Buslinien 8 und 9.

Diese Haltestelle lässt sich tagsüber nicht für die Linie 1 nutzen. Drei Linien mit unterschiedlichen Takt- und Aufenthaltszeiten würden sich in der engen Gasse gegenseitig behindern.

Einbau muss nachts stattfinden

Als Lösung bleibt laut SWU nur: Der Einbau der Schmieranlagen muss nachts stattfinden. Dann ist die Ausweichhaltestelle frei, da die Buslinien 8 und 9 nur bis zirka 20 Uhr verkehren.

Für die Arbeiten werden Meisel mit Bagger und Bohrmaschinen eingesetzt. Die SWU Verkehr bittet die Anwohner wegen der möglichen Lärmbelästigung um Nachsicht.