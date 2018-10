Nachlass des langjährigen Münsterkantors geht an die Stadt

Vom Schreibtisch von Christina Rabsch-Dörr aus geht der Blick aus dem Fenster über die Dächer der Oststadt geradewegs zum Ulmer Münster, das ihre Kindheit und Jugend prägte: Ihr Vater Edgar Rabsch war von 1972 bis zu seinem Tod im Juli 1990 Münsterkantor; Rabsch, der bei einem Orgelkonzert im Juni 1990 einen Herzanfall erlitt und etwa drei Wochen später im Alter von 61 Jahren im Krankenhaus starb, hinterließ ein umfangreiches kirchenmusikalisches Oeuvre, das am Sonntag, 28. Oktober, bei einem um 11.30 Uhr beginnenden Festakt im Ulmer Münster an die Stadt Ulm übergeben wird.

Das inzwischen erstellte Werkverzeichnis des Kirchenmusikers, der 1928 in Niederschlesien geboren wurde, als 18-Jähriger nach Bayern floh und 1947 ein Studium der Kirchenmusik in Esslingen begann, ist lang: Die Titel von Rabschs musikalischem Nachlass umfassen eine Liste von neun Seiten; Kantaten sind aufgelistet, Orgelwerke und Chorsätze, manches unveröffentlicht.

Noten sauber gesetzt

Gebrauchsmusik für den Gottesdienst gibt es, Liedblätter, die Rabsch als Jugendlicher schrieb und deren Tinte schon verblasst ist, und abendfüllende Werke, die Noten stets sehr sauber gesetzt.

Ob das, was sie und ihre Geschwister der Stadt übergeben, das Gesamtwerk des Vaters ist, weiß Christina Rabsch-Dörr nicht sicher, denn es könnten sich auch andernorts noch handschriftliche Kompositionen befinden. Die Materialien sind inzwischen im Stadtarchiv, wo sie digitalisiert werden. Ganz trennen muss sich Rabsch-Dörr vom Erbe nicht, sie bewahrt zuhause Kopien auf.

Der 1986 zum Professor ernannte Edgar Rabsch verfolgte eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland und gründete 1963 ein Musikfestival in Kloster Lorch. Es findet noch heute statt.

Mein Vater empfand es als Verpflichtung, Kantor am Münster zu sein“

Rabsch-Dörr erinnert sich, dass ihr Vater alljährlich die Jahreslosung der evangelischen Kirche vertonte, die im Ulmer Münster am 1. Januar eines jeden neuen Jahres dann erstmals erklang. „Mein Vater empfand es als Verpflichtung, Kantor am Münster zu sein“, erzählt die Tochter. „Er sagte, dass in dieser Kirche die größten Musiker spielten, und dass er in dieser Reihe stehen dürfe, machte ihn demütig“, erinnert sie sich.

Ein „Arbeitstier“ sei ihr Vater gewesen, der oft erst um 23 Uhr oder später nach einem 16-stündigen Arbeitstag aus seinem Arbeitszimmer kam, charismatisch und geliebt von den Jugendlichen des Jugendchors am Münster, die ihn respektvoll Herr Rabsch nannten, untereinander aber von „Ede“ sprachen und heute berichten, dass es „Kult“ war, bei ihm zu singen.

Eine ganze Reihe Sängerinnen und Sänger des Jugendchors von damals werden beim Festakt am Sonntag auftreten; Rabsch-Dörr, die selbst Sopranistin ist und Gesangsunterricht gibt, schrieb sie an. Und bekam unglaublich viele positive Rückmeldungen: „Leute schrieben mir, es sei ihnen eine Ehre, bei diesem Festakt zu singen, und auch die Musiker verzichten auf ein Honorar.“

Die Idee der Übergabe der Handschriften an die Stadt Ulm stammt von Thomas Müller, dem Leiter des Ulmer Scherer-Ensembles, das vor zwei Jahren Kompositionen früherer Münsterkantoren aufführte. Müller fragte nach, wie man die Kompositionen Rabschs bewahren, verwahren und dabei zugänglich machen könne.

Zahlreiche Mitwirkende

Nach einem Jahr Vorbereitung ist es nun soweit, dass die Kompositionen feierlich übergeben werden. Beim Festakt wird unter Leitung des Göppinger Kirchenmusikdirektors Klaus Rothaupt Musik von Rabsch aufgeführt, Mitwirkende sind ehemalige Sängerinnen und Sänger des Jugend- und des Motettenchors und Freunde Rabschs, das Collegium Musicum Ulm und – an der Hauptorgel – Tobias Horn, Bezirkskantor im Kirchenbezirk Besigheim. Der 48-Jährige ist ein weltweit konzertierender Organist.

Oberbürgermeister Gunter Czisch und Dekan Ernst-Wilhelm Gohl sprechen Grußworte.