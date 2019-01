Nachbarschaftsstreit endet mit Messerattacke

Ein Baum fällt bei einem Unwetter auf eine Garage, die repariert werden muss und dazu wollen die Eigentümer den Garten des Nachbarn betreten. Was sich wie eine normale Absprache anhört, kann großes Konfliktpotenzial enthalten – und bis zu einem Messerangriff reichen. Dies hatte sich im vergangenen Juli in Senden gezeigt, der Fall wurde nun vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verhandelt.

Angeklagt war ein 78-jähriger Mann wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung. Laut Anklageschrift soll er eine 51-jährige Frau mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf Bauchhöhe verletzt haben. Danach soll er mit dem Messer auf einen Handwerker, den die Frau mitgebracht hatte, losgegangen sein. Der Handwerker hat versucht, sich mit einem Gartenstuhl zu schützen, doch auch ihn hat der Mann mit dem Messer an der Hand getroffen, heißt es in der Anklage. Der Angeklagte selbst wollte keine Angaben machen, während der Verhandlung kam die Vorgeschichte des Messerangriffs zur Sprache.

Schon damals gab es Schwierigkeiten mit ihm. Opfer

Der geschädigten Frau gehört die Garage, die auf der Grenze zum Garten des Angeklagten steht, diese ist jedoch vermietet. Nach ihren Angaben war der Baum 2017 darauf gestürzt. Um den Schaden einschätzen zu können, musste zunächst Efeu vom Spitzdach entfernt werden, dazu haben Gärtner das Grundstück des 78-Jährigen betreten. „Schon damals gab es Schwierigkeiten mit ihm“, sagte die Eigentümerin vor Gericht.

Frau nimmt Kontakt zum Rentner auf

Doch offenbar wirkten diese stärker nach, als sie dachte. 2018 sollte die Reparatur der Regenrinne erfolgen. Deswegen nahm die 51-Jährige Kontakt zu dem Rentner auf – oder versuchte es zumindest. „Ich habe mehrmals angerufen, Nummern hinterlassen, Briefe geschrieben und stand vor seiner Tür – keine Reaktion“, sagte sie.

An besagtem Tag im Juli schließlich dachte sie, der Mann sei im Urlaub. Sie kam mit einem Handwerker, um die Regenrinne auszumessen. Mit einer Scheckkarte gelangten die beiden durch das abgesperrte Tor in den Garten und klopften sicherheitshalber an die Terrassentüre.

Ich stand total unter Schock und habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen. Opfer

Der 78-Jährige war zu Hause und sei mit einem Messer in der Hand in der Tür gestanden. Die Frau sagte, sie habe versucht zu erklären, warum sie da seien, und der 78-Jährige habe immer wieder etwas von „Hausfriedensbruch“ und „Grundstück verlassen“ gesagt. Dann habe sie plötzlich das Messer an ihren Rippen gespürt. „Wenn mich der Handwerker nicht zurückgezogen hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre“, sagte die 51-Jährige. So habe sie nur leichte Rötungen an der Seite davongetragen. „Ich stand total unter Schock und habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen.“

Handwerker sagt nicht aus

Der Handwerker sagte nicht aus, da er vermutlich im Urlaub weilt. Durch den zweiten Zeugen kam heraus, dass der Handwerker bereits 15 Minuten zuvor das Grundstück betreten hatte und vom Besitzer verjagt worden war. Beim späteren Streit habe der Angeklagte mit dem Messer aus der Tür gestoßen und dann zweimal gegen den Gartenstuhl, den der Handwerker gehalten habe. Er könne nicht sicher sagen, ob die Frau getroffen worden sei, so der Zeuge.

Richter Thomas Mayer stellte das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft gegen eine Geldbuße in Höhe von 3000 Euro vorläufig ein. Der 78-Jährige sei nicht vorbestraft und die Körperverletzung sei nicht so gefährlich gewesen, wie es sich angehört habe. Als Auflage muss sich der Mann neben der Zahlung an eine Vereinbarung halten, die mit der Zeugin geschlossen wurde: Er lässt Handwerker auf sein Grundstück, nachdem diese vorher den Termin angekündigt haben.