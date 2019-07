Nach Unfall auf A7: Autofahrer rennt weg – Polizei sucht den Flüchtigen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der A7 zwischen dem Kreuz Elchingen und der Anschlussstelle Nersingen ist der Unfallfahrer weggerannt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann und bittet um Hinweise.

Gegen 12.40 Uhr teilte ein Autofahrer der Polizei mit, dass es in Fahrtrichtung Süden zu dem Unfall gekommen sei. Demnach war der Pkw alleinbeteiligt mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelschutzplanke gefahren und auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Warum er wegrannte, ist unklar

Als mehrere Anrufer den Unfall über Notruf mitgeteilt hatten, rannte der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer von der Unfallstelle weg. Er sprang über die Leitplanke und lief in westliche Richtung, also in Richtung der Seen weg. Warum er wegrannte, ist unklar.

Wegen der Unfallaufnahme kann es noch zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei.

Aktuell suchen die Beamten der Autobahnpolizei Günzburg den Mann zwischen der A7 und Elchingen und bitten unter der Rufnummer 08221/919-0 um Hinweise zu seinem Aufenthalt. Im Eilfall auch die Notrufnummer 110 wählen.

Mann spricht Englisch

Der Mann spricht nach Angaben der Polizei Englisch, ist etwa 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und trägt einen drei-Tage-Bart. Angezogen war er laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose, sowie ein Käppi.