Nach Test-Sperrung: CDU fordert wieder freie Fahrt über Ulmer Marktplatz

Täglich ist es zu beobachten: Verwirrrte Autofahrer stehen ratlos vor Absperrungen am Marktplatz. Seit einigen Wochen läuft nun der Test. Die Durchfahrt zur Herdbruckerstrasse vom Rathausplatz kommend in Richtung Donau ist nicht mehr möglich. Dies macht nicht nur dem Museum Ulm zu schaffen, das seit dem Beginn des Tests Ende Februar für Lastwagen praktisch nicht mehr erreichbar ist.

Der Stadtrat hatte sich nach Beschwerden von Anwohnern im November dazu entschieden, Autos probehalber auszusperren. Doch kaum läuft der Verkehrsversuch, soll er wieder eingestellt werden.

In kürzester Zeit 750 Unterschriften eingetrieben

Die Fraktion der CDU im Ulmer Stadtrat will am Dienstag im Bauausschuss Oberbürgermeister Gunter Czisch nun eine Unterschriften-Liste übergeben. Ansässige Geschäftsinhaber hätten in kürzester Zeit 750 Unterschriften eingetrieben, die sämtlich für einen sofortigen Abbruch des Versuchs eintreten. Kunden blieben in der Herdbruckerstraße aufgrund der Sperre zunehmend aus.

Der Fraktion der CDU sei zudem mitgeteilt worden, dass die Schelergasse durch den zusätzlichen Verkehr meist komplett blockiert sei. Dieses Gässchen, an der Gaststätte „Hinteres Kreuz“ vorbei ist nämlich im Gegensatz zur Herdbruckerstraße nicht gesperrt.

Unser vorläufiges Fazit lautet: Der Versuch kann beendet werden. Ulmer CDU-Fraktion

Laster, die sich hier durchzwängen hätten seitlich wenige Zentimeter Spielraum. Und Müllautos müssten die Einbahnstraße in der Herbruckerstraße rückwärts hochfahren. Das Einfahrtsverbot von der Neuen Straße zum Marktplatz werde durchgehend ignoriert. „Wir haben drei Fahrzeuge pro Minute gezählt“, schreibt die Fraktion. „Unser vorläufiges Fazit lautet: Der Versuch kann beendet werden.“ Nun soll die Stadtverwaltung ihre Erkenntnisse aus dem Testlauf darstellen.

Die Fraktion fordert die Wiederherstellung der Abbiegemöglichkeit rechts von der Neuen Straße her. Zudem eine Überprüfung der Ampelsteuerung der Kreuzung Frauenstr/Neue Straße/Donaustraße. Hier liegt nach Meinung der Fraktion der Hauptanlass dafür, dass so viele Autofahrer über die Herdbruckerstraße abkürzen. Deswegen will die CDU es zudem möglich machen, dass Autofahrer, die aus Richtung Congress-Centrum kommen nach links in Richtung Neu-Ulm abbiegen können. In Abstimmung mit den Anwohnern will die Fraktion die Beschrankung wie jetzt während der Abend- und Nachtzeit ab 20 Uhr belassen.

Wir stehen zu diesem Versuch und finden, der Marktplatz hat an Qualität gewonnen. SPD

An der Sperrung auf Probe wollen die Sozialdemokraten wie berichtet trotz sich häufender Beschwerden nicht rütteln: „Wir stehen zu diesem Versuch und finden, der Marktplatz hat an Qualität gewonnen.“

Eine erste Bilanz des Verkehrsversuchs sollte eigentlich frühestens nach einem halben Jahr gezogen werden, also im Spätsommer oder Herbst. Eine Verkehrszählung hatte ergeben, dass die Route überwiegend als Schleichweg nach Neu-Ulm genutzt wird.

