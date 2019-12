Nach Suchaktion auf der Donau: Frau muss für Kosten aufkommen

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Der Dammbruch an einem Neulermer Weiher konnte knapp abgewendet werden. Offenbar hatte ein Biber den Ablauf verbaut.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Neuler gestern einen Dammbruch verhindert. Am Montagvormittag kam gegen 10:30 Uhr ein Anruf, dass ein Weiher bei Neuler/Schwenningen am überlaufen sei.

Der Damm sei durchnässt und Wasser fließe bereits auf einen angrenzenden Weg. Eine Erkundung bestätigte die Meldung.

Die Gemeinde hatte bereits Sandsäcke verteilt.