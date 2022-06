Mann wird auf der Donauwiese mit einem Messer bedroht

Die Polizei ermittelte am Montag in Ulm am Metzgerturm. Gegen 16.30 Uhr geriet ein 48-Jähriger mit einem anderen Mann in Streit. Auf der Donauwiese beim Metzgerturm schlug der 48-Jährige ihm mutmaßlich mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn wohl mit einem Taschenmesser.

Messer beschlagnahmt

Ein 35-Jähriger kam hinzu und wollte schlichten. Auch diesen bedrohte der 48-Jährige mit seinem Messer und stieß ihn dann weg, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte das Messer. Die Ermittler suchen nun den Mann, der von dem 48-Jährigen geschlagen wurde. Dieser hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Auf den 48-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/1880 zu melden.