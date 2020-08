Nach Streit: 20-Jähriger klettert aufs Dach

Einen größeren Rettungseinsatz hat ein 20-jähriger Mann in der Herrenkellergasse in Ulm ausgelöst. Am Sonntag, gegen 2.10 Uhr, war er mit seiner Schwester in einen handfesten Streit geraten. Nachdem er die Wohnung verwüstet hatte, kletterte der 20-Jährige auf das Dach. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten in der Wohnung ein eingeschlagenes Fenster und ein in der Wand steckendes Küchenmesser fest. Der Mann auf dem Dach weigerte sich herunterzukommen. Auch die Ansprache von Notfallseelsorgern und der Mutter brachten ihn nicht dazu, das 20 Meter hohe Dach zu verlassen. Vielmehr drohte der 20-Jährige den Rettungskräften im Fall der Annäherung Gewalt an. Daraufhin wurde das Höheninterventionsteam der Polizei angefordert. Noch vor deren Eintreffen begab sich der junge Mann von sich aus in die Wohnung, wo er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert um ein Promille.