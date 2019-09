Nach schwerem Unfall stirbt Pedelec-Fahrerin im Krankenhaus

Nach einem Unfall vergangenen Mittwoch in Ulm ist eine Pedelec-Fahrerin gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilt, erlag die 76-Jährige am Freitag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Wie berichtet, kam es vergangene Woche zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen der Pedelec-Fahrerin und einer Autofahrerin. Nach Angaben der Polizei hatte die 44 Jahre alte Autofahrerin die 76-Jährige übersehen, die eben die Beimerstetter Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte, die laut Polizei beim Unfall einen Helm trug, in ein Krankenhaus. Dort starb die Frau am Freitag.

