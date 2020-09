Nach schwerem Brand in Flüchtlingslager Moria: „Seebrücke Ulm“ fordert „Aufnahme jetzt!“

Das in Flammen stehende Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos wühlt die „Ulmer Seebrücke“ auf. Stellvertretende für die Gruppe fordert Marcel Emmerich: „Nehmt die Menschen aus Moria auf! Evakuiert die Lager! Jetzt!“

Kundgebung beginnt um 19 Uhr

Die Seebrücke Ulm ruft am Freitag zu einer Kundgebung auf: am 11. September um 19 Uhr auf dem Münsterplatz.

Weiter heißt es in der am Mittwoch versandten Mitteilung: „Seit Monaten weist die Seebrücke auf die Gefahr durch das neuartige Coronavirus in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln hin und fordert die Evakuierung der Menschen.“ Und erst am Montag hätten „13 000 Stühle vor dem Reichstag in Berlin eindrucksvoll signalisiert: Wir haben Platz für die Menschen aus Moria!“

Auch Ulm ist ein „Sicherer Hafen“

Zahlreiche Städte und Regionen seien bereit, Geflüchtete aufzunehmen – und auch Ulm habe sich per Gemeinderatsbeschluss zum „Sicheren Hafen“ erklärt.

Nicht erst, seit vor wenigen Tagen der erste bestätigte Corona-Fall in Moria bekannt wurde, sei es Zeit, zu handeln, so die „Ulmer Seebrücke“ weiter. Nun hane der Brand in Moria das größte Lager auf Lesbos vollständig zerstört. Die Bilder des brennenden Lagers seien erschütternd, die Lage vor Ort völlig außer Kontrolle. Laut Hilfsorganisationen seien 12 000 Menschen obdachlos, darunter unbegleitete Kinder. Die Menschen seien verzweifelt und erschöpft.

Maske sollte getragen werden

Um trotz steigender Corona-Zahlen in Ulm die Teilnahme an der Kundgebungso sicher wie möglich zu machen, wird um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten der geltenden Abstandsregeln gebeten.

Die „Ulmer Seebrücke“ fordert abschließend: „Kommt, bringt Plakate und setzt ein Zeichen: Wir schauen nicht länger zu, wie Menschen an den EU-Außengrenzen sterben und Leben in den menschenunwürdigen Zuständen in den Lagern bewusst aufs Spiel gesetzt werden.“