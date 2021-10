Nach Raubüberfall ist der Täter auf der Flucht

Ein Raubüberfall hat sich am Montagabend in der Schwabenstraße in Neu-Ulm ereignet: Ein Unbekannter betrat eine Bäckerei- und Lottofiliale, bedrohte die 53-jährige Verkäuferin mit einem Messer und zwang die Frau, ihm Geld auszuhändigen.

Der Räuber erbeutete einen dreistelligen Eurobetrag. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Täter nach dem Raub aus dem Laden. Die Kassiererin blieb unverletzt und konnte kurz darauf den Notruf absetzen.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren neben den Kräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm auch Kräfte der zentralen Ergänzungsdienste sowie angrenzender Polizeidienststellen und aus Baden-Württemberg im Einsatz.

Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei oder bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu melden, Telefon 0731 / 80130.