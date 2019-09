Nach Pyro und Knaller im DFB-Pokal: SSV Ulm muss Geldstrafe zahlen

Wegen unerlaubter Zündeleien und Becherwürfen im Stadion hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mehrere Verein mit Geldstrafen belegt. Darunter auch den SSV Ulm 1846 Fußball.

Die Zweitligisten SV Darmstadt 98 und SV Sandhausen sowie der Regionalligist SSV Ulm müssen zahlen: Darmstadt 3750 Euro , Sandhausen 1000 Euro und Ulm 2000 Euro.

Lilien-Fans brannten in der Partie in Sandhausen am 30. August mindestens fünf Rauchtöpfe ab, die Partie musste deshalb kurz unterbrochen werden. Zuschauer aus Sandhausen warfen in der Begegnung gegen den VfL Osnabrück am 2. August zwei Becher auf das Spielfeld.

Hunderte Polizisten waren im Einsatz

Ulmer Anhänger zündeten vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 10. August Rauchtöpfe und Knallkörper. Bereits im Vorfeld des Schwabenderbys gab es viel Wirbel. Mehrere hundert Polizeibeamte waren den ganzen Tag über im Einsatz.

Ulms Sportvorstand Anton Gugelfuß ärgerte sich kurz nach dem Spiel über die eigenen Fans. „Das kostet uns wahrscheinlich wieder zwischen 5000 und 10.000 Euro. Das fehlt alles der Jugend“, so Gugelfuß und ergänzte ironisch: „Herzlichen Dank dafür.“

So viel wie befürchtet, wurde es nun doch nicht. Ärgern wird es vermutlich dennoch.