Nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung: Ermittlungen könnten Monate dauern

Völlig unerwartet ist Gerhard Rimmele im Alter von 57 Jahren am frühen Morgen des Neujahrstages verstorben. Rimmele hinterlässt seine Frau Claudia, drei erwachsene Kinder, zwei Enkel – und viele Spuren. Seit jungen Jahren war er politisch in „seiner“ CDU tätig, führte drei Wangener Gastronomiebetriebe und war auch in der Musikbranche tätig.

„Er war ein guter Zuhörer und ein guter Ratgeber“, sagt Oberbürgermeister Michael Lang über Gerhard Rimmele: „Er hatte auch ein gutes Gefühl für die Machbarkeit von Dingen.