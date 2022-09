Nach Messerattacke auf Münsterpfarrerin: Täter soll in Psychiatrie

Ein 28 Jahre alter Mann, der aus Rumänien stammt und zuletzt ohne festen Wohnsitz war, soll nach Auffassung der Ulmer Staatsanwaltschaft dauerthaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das teilte diese am Freitag mit. Der Mann sei für die Allgemeinheit „gefährlich“.

Am 29. Mai war er während der Frühmesse im Ulmer Münster mit einem Messer auf die Pfarrerin zugegangen, er habe sie töten wollen. Mehrere Stichbewegungen führte er gegenüber der Geistlichen aus.

Gottesdienstbesucher handelte geistesgegenwärtig

Die Pfarrerin wurde jedoch nicht verletzt. Sie konnte weitere anwesende Personen auf das Geschehen aufmerksam machen, woraufhin zum einen die Polizei verständigt werden konnte und zum anderen ein Gottesdienstbesucher auf den Beschuldigten zuging und diesen nachdrücklich aufforderte, die Kirche zu verlassen.

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ging der 28-jährige Beschuldigte sodann davon aus, dass auch andere Personen der angegriffenen Pfarrerin nun zu Hilfe kommen würden, weswegen er von weiteren Angriffen „mangels Erfolgsaussichten“ Abstand nahm. Wenige Minuten später konnte der Mann in Tatortnähe festgenommen werden.

In rechtlicher Hinsicht wird ihm versuchter Totschlag zur Last gelegt.

Der Beschuldigte litt – so die gutachterlich gestützte Einschätzung der Staatsanwaltschaft – bei der Tatbegehung an einer paranoiden Schizophrenie. Dies dürfte dazu geführt haben, dass er zum fraglichen Zeitpunkt nicht in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen.

Bislang äußert er sich nicht zur Tat

Da er aber aufgrund dieses Zustands für die Allgemeinheit gefährlich sei, betreibt die Staatsanwaltschaft bei der zuständigen Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm dessen dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Im Ermittlungsverfahren hat der Beschuldigte, der seit der Tat vorläufig untergebracht ist, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.