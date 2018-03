Nach Kritik an Flüchtlingspolitik: „SpaZz“-Gebäude beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch das Verlagsgebäude des Stadtmagazins „SpaZz“ in der Schaffnerstraße beschmiert. „Rassismus ist feucht“ sprühten die Täter an die Hauswand. Die Polizei ermittelt.

Im „SpaZz“ hatte der Unternehmer Walter Feucht sich in der Kolumne „Feuchts Einwurf“ kritisch unter anderem mit Fragen der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik auseinandergesetzt.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Wand der Spazz-Redaktion beschmiert. (Foto: Anna Weber)

Gegen den „SpaZz“ hatten 38 Organisationen aus der Region Ulm/Neu-Ulm einen Offenen Brief verfasst. Das Magazin mache auf demagogische Weise Stimmung gegen „Flüchtlinge, Migranten und Zugewanderte“.

„SpaZz“-Geschäftsführer Michael Köstner will nach Angaben des Nachrichtenportals „ulm-news.de“ das Heft künftig inhaltlich weiter mit vielfältigen Themen öffnen.

