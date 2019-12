Nach Kontrolle am Ulmer Bahnhof: Polizei findet größere Menge Rauschgift

Nach einer Kontrolle eines 22 Jahre alten Mannes auf dem Bahnhofsvorplatz in Ulm hat die Polizei in dessen Wohnung eine größere Menge Rauschgift gefunden.

Demnach wurde der 22-Jährige am Sonntag in den späten Nachmittagsstunden durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Stuttgart einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln fest.

Die Ulmer Polizei beantragte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in Neu-Ulm bei der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten dann erhebliche Mengen weiterer Betäubungsmittel gefunden werden. So wurden unter anderem ungefähr 2000 Pillen MDMA, bekannt als Ecstasy, und etwa 250 Gramm einer kristallinen Substanz gefunden, von der nach derzeitigem Stand davon ausgegangen wird, dass es sich ebenfalls um MDMA handeln könnte, so die Polizei in ihrer Mitteilung am Dienstag.

Der Mann wurde im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln.

Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Neu-Ulm übernommen.