Nach Großeinsatz und Terror-Alarm: Es gab keine Verhaftung in Ulm

Nach dem Großeinsatz der Polizei in Ulm kommt immer mehr Licht ins Dunkel. Demnach sei zwar am Freitag, 29. März, dem Tag der Irrfahrt in Essen, eine männliche 28-jährige Person tadschikischer Nationalität zunächst in Ulm/Neu-Ulm verortet worden. Die Festnahme und Durchsuchung des von dem Mann geführten Fahrzeugs erfolgte allerdings erst in den Abendstunden im Bereich Calw. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf jetzt mit. Weitere Details könne die Behörde zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mitteilen, um das Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden.

Wie mehrfach berichtet, lief am vergangenen Wochenende ein Anti-Terror-Einsatz gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat. Alle elf vorläufig Festgenommenen sind wieder auf freiem Fuß. Hinweise auf einen geplanten Anschlag der 22 bis 35 Jahre alten Männer haben die Ermittler nach eigenen Angaben nicht. Bei den Durchsuchungen in zehn Orten in Nordrhein-Westfalen sowie in Ulm waren am Freitag und Samstag, wie berichtet, keine Waffen oder Sprengstoff gefunden worden.

Die Ulmer Innenstadt abgeriegelt.