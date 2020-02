Nach Gewalttat in Hanau: Ulmer SPD-Fraktion sagt Teilnahme am Rathaussturm ab

Nach der Gewalttat im hessischen Hanau, wo ein Mann zehn Menschen getötet hat, sagen die beiden Stadträtinnen der SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat, Eva-Maria Glathe-Braun (Linke) und Anja Hirschel (Piratin), ihre Teilnahme am traditionellen Rathaussturm in Ulm ab.

Es fühle sich nicht richtig an, heißt es in einer Mitteilung der SPD. „Ich kann nicht lustige Faxen machen am Tag nach solch einer Tat, wenn woanders Mahnwachen sind und Menschen trauern“, twittert Anja Hirschel.

Heute wäre eine traditionelle Faschings-Veranstaltung, der "Rathaussturm" @ulm_donau auf die ich mich sehr gefreut habe.Ich habe meiner Fraktion versprochen sie dort zu vertreten.Direkt nach den Ereignissen in Hanau fühlt es sich aber nicht richtig an, Klamauk zu machen...— Anja Hirschel (@AnjaHirschel) February 20, 2020

„Wir können nicht gestern eine Resolution für mehr Menschlichkeit verabschieden und heute feiern, wenn woanders Menschen durch rechte Gewalt sterben“, sagte Glathe-Braun zu ihrer Absage.

Bei einer Gewalttat im hessischen Hanau hat ein Mann zehn Menschen getötet. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Es besteht der Verdacht auf rechten Terror.