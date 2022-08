Nach Fünf Linden-Einbruch: Mutmaßlicher Täter in Haft

Nach einem Einbruch im Wohngebiet Fünf Linden ist einer der zwei Tatverdächtige nun in Haft. Das haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ulm in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben. Vergangene Woche hatten zwei mutmaßliche Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in ein Haus einzusteigen.

Noch vor Ort hatte die Polizei einen 30-Jährigen auf dem Grundstück festnehmen können. Bei der Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug. Einem zweiten mutmaßlichen Täter gelang nach Angaben der Polizei die Flucht. Auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber der Polizei führten nicht zum Auffinden des Gesuchten. Der festgenommene 30-Jährige wurde am Dienstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg, dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn sogleich in Vollzug. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Kriminalpolizei Biberach dauern an.