Nach drei langen Jahren: Straße vor Ulmer Hauptbahnhof wieder befahrbar

Eine lange Leidenszeit geht am Freitag, 9. September, für alle Ulmerinnen und Ulmer sowie Besucher der Stadt zu Ende. Die Friedrich-Ebert-Straße wird an diesem Tag wieder vollständig für den Verkehr, für Autos und Co., geöffnet. Damit sollen viele Staus, von denen die Stadt bis zuletzt geplagt wurde, der Vergangenheit angehören.

Grund der Durchfahrts-Sperrung vor dem Hauptbahnhof waren umfangreiche Bauarbeiten. In den vergangenen Jahren entstand unter dem Bahnhofsvorplatz eine neue Tiefgarage (bereits eröffnet), aber auch der Platz wurde komplett neu gestaltet. Unter anderem entstand eine moderne und einladend große Haltestelle für Busse und Straßenbahnen.

Eröffnet wird die „neue“ Friedrich-Ebert-Straße in zwei Etappen. Bereits am Donnerstag, 1. September, wurde die Fahrspur in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden (Post/Olgastraße/Theater) geöffnet. Ab Freitag, 9. September, gibt es auch wieder eine Fahrspur in Richtung Süden (Neue Straße/Ehinger Tor). Die Durchfahrt ist dann also wieder in beiden Fahrtrichtungen möglich. Zuletzt durfte nur der ÖPNV die Straße entlang des Hauptbahnhofs befahren.